Velbesøgt møde med kandidaterne

Christian Hesselberg, her med sine holdningskort til kandidaterne, havde rollen som en myndig ordstyrer på vælgermødet. I baggrunden Lis Søkvist, der bød velkommen på Lokaludvalgets vegne. Foto: Kaj Bonne

11 håbefulde lokale kandidater fremlagde deres politik i Kulturhuset Pilegården

Af Erik Fisker

Det var Lis Søkvist fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der bød velkommen til en næsten fuld sal i Kulturhuset Pilegården. Hun fandt, at politikerne måske ikke altid ved hvor bydelen ligger, og at den nogen gange bliver overset. Herefter overtog den tidligere formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Christian Hesselberg, ledelsen af mødet og gav til indledning de 11 deltagere to minutter hver til indledende bemærkninger.

Christian Hesselberg havde til mødet udstyret hver folketingskandidat med tre stykker pap i forskellig farve, hvor kandidaterne kunne give udtryk for sin holdning i et konkret spørgsmål – og der på samme tid kunne skrues lidt ned for talestrømmen.

Mange støtter en metro til Brønshøj

Udover de mere landspolitiske temaer omtalte Peter Skaarup de aktuelle problemer med unge, der chikanerer og skaber utryghed i Brønshøj. Jan E. Jørgensen opfordrede tilhørerne til at stemme lokalt – og mente i øvrigt at Brønshøj-Husum skulle være sin egen kommune, mens den radikale Jesper Abildgaard, der selv er opvokset i Brønshøj, sagde at en metro til bydelen var en mærkesag for ham. Spørgsmålet om en metro til Brønshøj-Husum fik i øvrigt støtte fra næsten alle de øvrige deltagere i panelet.

Den gode stemning fortsatte efter en pause med kaffe og kage og en lang række spørgsmål til kandidaterne indtil mødet sluttede kl. 21.