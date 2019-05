Vidner til ulykke søges

Tirsdag den 2.april, ca. Kl 8.10 om morgenen i bus 2A ved ”Valløvej” i retning mod lufthavnen

Af Maja B

Tirsdag den 2.april, ca. Kl 8.10 om morgenen i bus 2A ved ”Valløvej” i retning mod lufthavnen, foretager buschaufføren en så kraftig opbremsning at en mandlig medpassager falder ind i mit højre underben, og jeg pådrager mig tre brud på benet.

I forbindelse med opbremsningen er der to kvindelige medpassagerer, der er så venlige at hjælpe mig ud af bussen. Jeg har nu brug for hjælp til at anmelde ulykken, da buschaufføren ikke gjorde dette. Jeg kan kontaktes på tlf. nr. 60 14 17 21

Med venlig hilsen og på forhånd tak, Maja B.