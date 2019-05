Visens Venner Brønshøj – med mundtøjet i centrum

Foreningens første formand, Lasse Høyer, blev på behørig vis hyldet af den nuværende formand, Lena Saul, og alle andre i salen. Foto: kv

Af Kaare Vissing

Med henblik på sin 20-årsjubilæumsfest den 26. april stod Visens Venner Brønshøj over for et nærmest uløseligt problem – for hvordan skulle man dog holde en fest, som var markant bedre end de sædvanlige viseaftener? Nå, Lena Saul & Co. løste meget behændigt den gordiske knude med en lækker 3-rettersmenu fra Mias køkken i Café Pilen. Om menuen og aftenens program i øvrigt kunne man læse i et smukt 12-siders festskrift, der bød på artikler af formanden Lena Saul og Kirsten B. Illum, og skriftet sluttede med hele fire lejlighedssange af Lischen Wirgowitsch, Lena Saul & Klaus Helsøe, Kirsten B. Illum og Werner Thaarup.

Dertil var selve den sceniske optræden helt i top – men det er den jo så tit! Sangene blev serveret af gæstesolisten, troubadouren Leon Hegelund, og en bred vifte af den jubilerende forenings egne sangere: Marianne Kaumann, Kirsten Falsing, Kirsten B. Illum, Mette Drasbeck, Inge Larsen, Yvonne Aaen, Wiri Nøhr og Lena Saul samt Hans Raahauge og John Just med flere. Klaus Helsøe agerede visevært. René Rose og visesangeren Mette Brabæks ”norske” søster, Karen Brabæk, gav på bedste vis en række viser. Og sidst, men ikke mindst bandt Niels-Flemming Carlsen det hele sammen med strengene på sit flygel – og han gav naturligvis en af Carl-Erik Sørensens ustyrligt morsomme revyviser. Der var tryk på hele aftenen, lige fra kl. 17.30 til lidt over kl. 23.00, hvor de godt og vel firs deltagere hånd i hånd sluttede af med foreningens traditionelle afskedssang.

Selv sad man og glædede sig over at have haft det privilegium at dække denne festlige forening i tyve år, på nær de sidste 2-3. Man undrede sig over, hvorfor man mon havde sparet sig den fornøjelse og glædede sig til at finde den frem igen.