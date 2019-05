Walk for seniorer OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veloplagte deltagere i sidste års opvarmning ved Utterslev Mose. Foto: Kaj Bonne

Det er efterhånden blevet en tradition, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg i samarbejde med Kulturhuset Pilegården og Husum Vænge Centret og Tingbjerg Pensionistcenter afholder Brønshøj-Husum Walk for seniorer over 60 år og andre interesserede.

Af Erik Fisker