William fra Brønshøj er klar til OL i datalogi

William Bille Meyling på NEXT, Sukkertoppen Gymnasium i Valby. Foto: presse

Gymnasieeleven William Bille Meyling skal repræsentere Danmark til Datalogi OL i Aserbajdsjan

Af Erik Fisker

I sidste uge blev den 18-årige William Bille Meyling fra Brønshøj udtaget blandt fire danske datalogi-talenter, som skal til OL i Aserbajdsjan i starten af august. Til daglig går han på studieretningen Computer Science på NEXT, Sukkertoppen Gymnasium i Valby.

Vejen til OL-udtagelse er gået via blandt andet et danmarksmesterskab i datalogi og deltagelse i de baltiske mesterskaber i Estland. De seneste fire måneder har William både passet lektierne og datalogi-konkurrencerne, men det har ikke taget pusten fra det unge datalogitalent, som er i gang med sit andet år på gymnasiet. – Det går egentlig ret godt med skolearbejdet, så jeg har ikke følt mig vildt presset. Nu har jeg snart læseferie til eksamen, og det giver mig faktisk lidt ekstra tid til at træne op til OL. Men jeg prioriterer selvfølgelig mine eksamener højest lige nu, fortæller William.

En medalje er realistisk mål

Selvom det er gået rigtigt godt i konkurrencerne op til OL-udtagelsen, så tør William ikke love en sejr i Aserbajdsjan, men han er alligevel optimist. – Jeg har klaret mig rigtig godt i konkurrencerne, men nu er det kun de allerbedste, som er tilbage. Hvis jeg fortsætter med at træne hårdt, så tror jeg dog, at en medalje er et realistisk mål, siger William.

Skulle det ikke blive til en podieplads i år, er det ikke slut med at drømme om metal for den unge gymnasieelev. – Jeg regner helt sikkert med at stille op igen næste år, for jeg lærer en masse af at være med, slutter William, som også har mulighed for at deltage næste år som tredjeårs gymnasieelev.