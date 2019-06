Mit Brønshøj er som en tur på Tingbjerg Ground

Pia Kjærsgaard udtaler ganske uvidende og arrogant, at Brønshøj er blevet overtaget af kriminelle indvandrere

Af Laura Rosenvinge

Af borgerrepræsentant, Laura Rosenvinge (A)

Pia Kjærsgaard udtaler ganske uvidende og arrogant, at Brønshøj er blevet overtaget af kriminelle indvandrere. Hun taler ikke om det Brønshøj, hvor jeg er vokset op. Det er nemlig kendetegnet ved mangfoldighed og gensidig respekt.

Brønshøj Boldklub har netop fejret 100 års- jubilæum. De siger det meget godt med sloganet: ”Vi er de smukkeste i København”. Og der er ingen tvivl om, at sammenholdet i Brønshøj er smukt og særligt: Nok har vi forskellige kulturer og baggrunde, men når vi samles, er vi ét stort fællesskab, der hepper på samme hold.

På Tingbjerg Ground ser jeg, hvordan unge knægte ser op til spillerne på banen – deres rollemodeller, som valgte fodbolden til og kriminaliteten fra. Jeg ser, hvordan man altid rykker sig, hvis en ældre med gangbesvær har brug for pladsen – hvordan fanklubben sørger for gratis øl til fans fra modstanderholdet, hvis de kommer langt fra. Og jeg ser, at vi hellere flager med regnbueflaget end at bruge bøsse som skældsord. Her er højt til loftet, og vi ser mangfoldighed som noget positivt.

Jeg tager utryghed utrolig alvorligt, og Brønshøj kan blive et endnu tryggere sted at bo. Så tak til Brønshøj Boldklub for at tale til det positive, det sjove og det fællesskabsorienterede. Det formørkede og fordomsfulde billede, som Pia Kjærsgaard og andre i denne tid forsøger at tegne, er populistisk og værdifattigt.

På vegne af den socialdemokratiske gruppe – stort tillykke til Brønshøj Boldklub med jubilæet. For at minde os om, at vi sammen kan hæve barren til uanede højder, når vi har respekt for hinanden.