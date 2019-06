2700Kulturdag på lørdag

Fra sidste års 2700Kulturdag - som sædvanlig i solskin. Foto: Kaj Bonne

Der bliver skruet op for musikken, underholdningen, debatten, børneunderholdningen, fællesspisningen og hyggen, når der traditionen tro afholdes 2700Kulturdag på og omkring Brønshøj Torv, i år på lørdag den 15. juni fra kl. 11 til 20.

Af Erik Fisker

Der er fri entré og et fyldigt program, hvor der blandt andet bliver rig mulighed for alle aldre til at se nærmere på de mange muligheder og aktiviteter i bydelen.

På scenerne er der alt lige fra dansabel dancehall, en tressertroubadour, dygtige DJs, uddeling af Bydelsprisen og ikke mindst Brønshøjs eget boyband. På kulturdagen viser lokale foreninger, netværk, klubber, organisationer og forretninger deres aktiviteter frem og giver et godt billede af de mange gode kultur- og fritidsaktiviteter, der finder sted i Brønshøj-Husum.

2700Kulturdag arrangeres af Brønshøj-Husum Lokaludvalg i samarbejde med Brønshøj Bibliotek, Brønshøj Vandtårn, Husum Bibliotek, Kulturhuset Pilegården og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Mød Lokaludvalget på kulturdagen

Man kan naturligvis møde repræsentanter for Brønshøj-Husum Lokaludvalg på Brønshøj Torv til en snak om lokaludvalgets arbejde eller deltage i en af de aktiviteter, som Lokaludvalget står i spidsen for. Man kan også tilmelde sig en af Lokaludvalgets fagudvalg, hvis arbejde udgør en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for Lokaludvalgets behandling af konkrete sager.

I Lokaludvalgets telt på torvet kan man også markere sit yndlingssted i bydelen på et kæmpe kort.

Møder i debat-teltet

I teltet afholder Lokaludvalget to møder. Kl. 12 til 12.45 er temaet ”Mere musik til bydelens børn”

Lokaludvalget finder, at der er alt for få musiktilbud til børn og unge i Brønshøj-Husum og vil spørge borgerne om de er enige, samt hvilke tilbud der savnes som ung, forælder eller musikunderviser. Lokaludvalget har inviteret borgerrepræsentant Jonas Bjørn Jensen (S) og andre politikere til en dialog om bydelens ønsker.

Kl. 14 er temaet ”Hvordan går det med trygheden i Brønshøj-Husum”? I mødet deltager lokalpolitiet og kommunale medarbejdere til en snak om tryghed. Man kan også høre om resultaterne af den seneste tryghedsundersøgelse og give sit bud på, hvordan man sammen skaber en tryg bydel.

Uddeling af Bydelsprisen

Fra Kulturdagens store scene vil formanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen, kl. 13.10 offentliggøre hvem, der i år skal have Bydelsprisen og hædres for at yde en særlig indsats for bydelen. Udover æren består bydelsprisen af et diplom og 10.000 kr.

Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i.

Oprindeligt var prisen en Kulturpris, der første gang blev uddelt i 2010, men prisen blev i 2015 ændret til en Bydelspris for at give mulighed for at hædre en bredere kreds.

Tidligere modtagere af Kulturpris/Bydelspris:

Bydelsprisen 2018 Rikke Milbak

Bydelsprisen 2017 Husum Boldklub

Bydelsprisen 2016 Natteravnene i Brønshøj

Bydelsprisen 2015 EnergiCenter Voldparken og Selma Svensson

Kulturpris 2014 Leif Petersen

Kulturpris 2013 Bjarne Reuter

Kulturpris 2012 Niels Jørgen Madsen

Kulturpris 2011 Peter Steffensen

Kulturpris 2010 Lars Cramer-Petersen