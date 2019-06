Æren skal reddes

I sæsonens sidste kamp venter Slaget om Mosen, når AB kigger for Tingbjerg Ground lørdag den 15. juni

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Indtil videre har jubilæums ikke været noget at råbe sportsligt hurra for, men lidt af æren kan reddes, hvis AB sendes hjemme med nul point. Samtidig vil det også være fedt at gå på sommerferie med en sejr over lokalrivalerne.

Og foran et veloplagt publikum, kan spillerne heller ikke andet end sætte sig op til at flå fjerene af uglerne.

Samtidig vil spillerne også kunne gå på sommerferie med en sejr og god oplevelse og måske også sige farvel til klubben på en fed morgen. Derudover er det også cheftræner Michael Winters sidste kamp.

Så kom ud til klubben og vær med til at sende Danmarks Smukkeste, spillerne og trænerne på en forhåbentlig god sommerferie. Efter kampen er der sommerfest til en pris på 275 kr., hvor der indgå gratis mad, øl, sodavand og vin.

Derudover ønsker vi AB’s spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.