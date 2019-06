Afsløring af årets CHGP-plakat 2019

En Formula Junior-racer pryder plakaten til dette års Copenhagen Historic Grand Prix

Af Redaktionen, redigeret

Helt som det er blevet en tradition, har Copenhagen Historic Grand Prix udarbejdet en plakat, som skal indkapsle essensen af den historiske motorsportsweekend i København den 3.-4. august i ét fortællende billede. Motivet er på én og samme tid både involverende og med til at skabe rammerne for det klassiske motorløb på Bellahøj Park.

Copenhagen Historic Grand Prix blev første gang kørt i 1996, og ligesom lyden fra de historiske racermotorer i Københavns gader er blevet et symbol på begivenheden, er ”Årets CHGP-plakat” en visuel reference til indholdet af sensommerens store begivenhed. Igennem årene har CHGP-plakaten båret mange forskellige motiver. De historiske racerbiler er et gennemgående tema, og mens enkelte plakater blot har haft en enlig racerbil som bærende motiv, er de fleste plakater konstrueret med et hovedmotiv suppleret af andre tillægsmotiver.

En hyldest til historisk klasse

I år bærer plakaten racere fra Formula Junior-klassen som en direkte hyldest til den historiske klasse, der i 2019 kan fejre at det er 60 år siden, at det første Formula Junior-løb blev kørt i Skandinavien på Roskilde Ring. Formula Junior-klassen, der samtidig sætter deltagerrekord til dette års Copenhagen Historic Grand Prix, blev til i årerne efter Anden Verdenskrig og var et udstillingsvindue for Formel 1 med lavere budgetter og dermed en mere folkelig indgang til sporten.

Filosofien var en konkurrencestærk fødeklasse, hvor unge, ambitiøse racerkørere kunne vise deres talent frem i direkte kamp på evner og ikke økonomi. I efterkrigstiden var dét præcis, hvad international motorsport havde sukket efter. De første år efter Anden Verdenskrig blev der nemlig kørt racerløb i stort set alt, hvad der havde overlevet krigens ødelæggelser.

I midten af 1950’erne tog en italiensk greve ved navn Johnny Lurani initiativ til Junior-klassen som et billigt udstillingsvindue til Formel 1. Formula Junior blev en øjeblikkelig succes for de bedste racerkørere på deres vej mod Formel 1. Navne som Jim Clark, John Surtes, Jochen Rindt, Mike Spencer, Graf Wolfgang Von Trips, Gerhard Mitter og Lorenzo Bandini har alle kørt nervepirrende racerløb i Formula Junior.

Traditionen tro er deltagerlisten i årets Formula Junior-klasse yderst mangfoldig, og kørerne kommer så langt væk hjemmefra som New Zealand og Australien. Én af de udenlandske deltagernavne er Marco Werner. Hos de danske motorsportsfans huskes den tyske racerkører mest for sin sejr på Le Mans i 2005 sammen med Tom Kristensen og finske JJ Lehto.

Hele tre gange stod Marco Werner øverst på sejrspodiet til Le Mans, for sejren i 2005 blev fulgt op af yderligere triumf i 2006 og 2007 – dog uden Tom Kristensen i bilen. Marco Werner gæstede sidst Copenhagen Historic Grand Prix i 2014, hvor den tredobbelte Le Mans vinder var til start i den publikumsvenlige Royal Pro/Am, hvor også løbets protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim deltager i sin historiske Lotus Cortina.

Werner kører Lotus 22

I 2019 er det ikke Royal Pro/Am, der har tiltrukket Marco Werner, men derimod Formula Junior-klassen, hvor tyskeren er til start i en Lotus 22. Lotus 22 blev bygget i 1962 som en heftig opgradering af en Lotus 20. De største forskelle var brugen af et mere moderne og effektivt skivebremsesystem, en anden og kraftigere effektiv affjedring samt tørsumpsmøring i motoren, der således kunne monteres lavere, hvilket positivt forbedrede tyngdepunktet i raceren.

Lotus 22 var en øjeblikkelig succes, og i hænderne på fabrikskøreren Peter Arundell vandt den mere end to tredjedele af alle løb i 1962-sæsonen af FIA Formula Junior European Championship.

Foruden Formula Junior kan publikum til CHGP opleve et større antal historiske racerklasser sammen med den underholdende OK Mobile 1 Legends Car Cup og den moderne OK Mobile 1 Super GT-serie. Dertil kommer også velgørenhedsarrangementet Race for Riget, som er i aktion én time både lørdag og søndag, hvor publikum kan købe en passagertur i en supersportsvogn.

Der vil være motorløb fra morgen til aften både lørdag og søndag, og desuden byder Copenhagen Historic Grand Prix på et stort aktivitets- og familieområde med udstillinger og madboder.

Dette års CHGP-plakat kan købes i CHGP’s webshop på www.chgp.dk.

Plakatmotiv taget og bearbejdet af Ib Trebbien (www.trebbien.dk).