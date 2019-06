Alligevel smil i Husum

Husums herrer kiksede oprykningen til DS, men damerne rykkede til gengæld op

Af Redaktionen, redigeret

Som ventet manglede Husum Boldklubs herrer 100 gram i at rykke op i Danmarksserien. I sidste runde besejrede man ellers Føroyar med 3-1, men Tårnby FF snublede ikke og vandt med 3-0 over Politiet. Dermed fastholdt amagerkanerne forspringet på sølle ét point. Husum bliver nr. 3 i KS og må derfor forvente at blive tildelt en favoritrolle til oprykning i den kommende sæson.

Men midt i sorgen var der smil at hente, for det lykkedes Husums damehold at vinde KS fuldstændig suverænt. Holdet vandt samtlige ni kampe og med en målscore på 31-3. Det bliver spændende at følge damerne i den kommende sæson. I samme række endte Fix’ damer som nr. 2 – blot fem point efter Husum.

Apropos Fix, så tabte klubbens herrehold 0-1 til FC Udfordringen i sæsonens næstsidste kamp. Sidste kamp spilles på lørdag mod Jægersborg på udebane. Heldigvis kan Fix-spillerne glæde sig over, at man ikke længere kan rykke ned og derfor kan se frem til en ny sæson i serie 1.

I serie 2 blev Stefan besejret i to hjemmekampe. Først tabte man 1-2 til VLI og derefter 1-3 til FC Nyhavn. Sæsonens sidste kamp spilles ude mod Frederiksholm/Sydhavnen på lørdag.

JL