Alsang i 1940. Nu pustes der nyt liv i traditionen. Foto: Det Kongelige Bibliotek.

Fællesskabet hyldes med sang og samvær den 20. juni

Af Redaktionen, redigeret

Hver fugl synger med sit næb, og alle stemmer er velkomne, når fællesskabet bliver hyldet med sang og samvær til alsang i Pilegården torsdag d. 20. juni 18.30.

Fællessang nyder lidt af en opblomstring for tiden og med god grund. Det giver både sammenhold og fællesskab at synge sammen og forskerne siger endda, at vi også får det bedre af at synge for fuld hals. Fællessangen har også været brugt som en stille og rolig protest under 2. Verdenskrig. Til den landsdækkende Alsang i 1940 sang der således hele 150.000 deltagere med i Fælledparken og hele 720.000 på landsplan.

Heldigvis behøver der ikke at være krig, for at man kan mødes på en lun sommeraften lidt fællessang. Her skal der synges nogle af de gamle danske sange fra dengang, der fortæller et stykke Danmarkshistorie.

Aftenen bliver ledt an af musikere og medlemmer af foreningen Visens Venner og konferencier Helle Spangerup. Der er fri entré og man behøver ikke at medbringe sin egen sangbog, da der bliver delt sanghæfter ud på dagen. Der er åbent i Café Pilen, hvor man også kan købe dagens ret.

JL