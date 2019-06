Brønshøj fik en ny sæk i Jylland

Tabte med 5-0 til Brabrand. Har ikke scoret i de seneste tre kampe

Af Redaktionen, redigeret

Tre gange i denne forårssæson har Brønshøj været i Jylland. Tre gang har man tabt: 0-3 til Aarhus Fremad, 0-5 til Kolding og i weekenden 0-5 til Brabrand.

Siden det var helt sikkert, at oprykningschancen var forduftet har Brønshøj tabt 0-3 til HIK, 0-2 til B93 og nu 0-5. Tendensen er klar. Det kniber med at score, og forsvaret er ikke godt nok til at holde skansen.

Brabrand kom på 3-0 i løbet af blot 25 minutter. Løbet var kørt. Brabrand scorede i 1. halvlegs sidste minut og et kvarter før tid.

Der resterer nu tre kampe. Grundlovsdag onsdag den 5. juni kl. 17 kommer naboerne fra Vanløse på besøg i Tingbjerg. 2. pinsedag venter en svær udekamp mod Skive, inden sæsonen fløjtes af, når AB kommer til Mosederbyet i Tingbjerg lørdag den 15. juni kl. 14.

JL