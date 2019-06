Brønshøj tegner kontrakter

På det seneste har klubben forlænget nogle af spillerkontrakterne

Af Redaktionen, redigeret

Kasper Vilfort tager endnu to sæsoner med målmandshandskerne i Brønshøj Boldklub. Den populære keeper er blandt de spillere, der har gentegnet med Hvepsene.

Vilfort kom til BB i 2015 og har spillet tæt på 100 kampe. Han havde et enkelt sidespring til Hvidovre, men vendte tilbage til Brønshøj for to år siden.

Også midtbanespilleren Andreas Baes har forlænget med Brønshøj. Hans kontraktforlængelse går til sommeren næste år. Den kommende tid vil give afklaring på, hvilket spillermateriale Brønshøjs nye cheftræner Michael Mads3en endeligt skal arbejde med. JL