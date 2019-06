Bydelspuljen næsten tom

Lokaludvalget har afsat 858.500 kr. til Bydelspuljen i år. Nu er der lavvande i kassen. Foto: colourbox

På Lokaludvalgets møde i maj blev Bydelspuljen næsten tømt. Der er nu kun 16.000 kr. tilbage i puljen til resten af året

Af Erik Fisker

Lokaludvalget består af 23 medlemmer, men til mødet i maj deltog kun ni stemmeberettigede medlemmer, hvorfor formanden konstaterede at lokaludvalget ikke var beslutningsdygtigt men i stedet rådgivende for formanden, som derfor traf beslutninger i sager, der ikke kunne udsættes, herunder sager om bevillinger fra Bydelspuljen.

Følgende opnåede støtte:

Aktiviteter på Husumparkens Legeplads fra Husumparkens bemandede Legeplads: 9.500 kr.

MOVE IT! BELLAHØJ fra Metropolis/Københavns Internationale Teater: 70.000 kr.

Lys på vandtårnet fra Kulturhuset Pilegården: 35.000 kr.

Juletræ på Brønshøj Torv fra Jes Haslund Bisgaard: 45.000 kr.

Sommer Symfoniens afslutningskoncert fra MusikAlliancen: 8.100 kr.

Modeshow Tingbjerg/Husum “tørklæder” fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus: 9.000 kr.

Cirkusvognen i Tingbjerg fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus: 15.000 kr.

Udstillingen Bjerget fra Seimi Nørregaard: 20.000 kr.

Fortovskoncerter i 2700-happiness vol. 4 fra Martine Munksø: 15.000 kr.

Der blev givet afslag til en ansøgning om 35.100 kr. til opsætning af et juletræ på Husum Torv med den begrundelse, at Lokaludvalget allerede har bevilget støtte til opsætning og nedtagelse af et juletræ i Husum – nemlig i Husum Bypark og at udvalget ikke ønsker at bruge yderligere puljemidler på juletræer i Husum.