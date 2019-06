De første københavnere var vikinger

Ruinerne af Absalons borg kan ses under det nuværende Christiansborg Slot. Foto: Thorkild Jensen

Udgravningen af Københavns nye metrolinje har medbragt et væld af arkæologiske fund

Af Erik Fisker

De mange byggerier i København har de seneste år bragt en lang række arkæologiske fund fra den københavnske undergrund frem i lyset. En ny ph.d.-afhandling ved Københavns Museum viser, at København allerede i slutningen af vikingetiden var på vej til at blive en større by.

Fundene har givet helt ny viden om Københavns størrelse og udvikling på tidspunkter, man hidtil ikke har haft kendskab til. Nu viser afhandlingen, at København havde mange af de træk, der kendetegner byer af en vis størrelse tidligere, end vi havde forventet.

Også en by inden

Omkring 1160 fik biskop Absalon den lille by, der dengang blev betegnet ”Hafn”, og byggede en borg på den lille ø Slotsholmen, hvor Christiansborg Slot ligger i dag. – men også før Absalons tid var der altså tale om en by, der var større end hidtil troet.

– Kulstof-14-analyser viser nu, at fundene på Rådhuspladsen er fra år 1030-1050 dvs. den periode, vi kalder sen vikingetid eller tidlig middelalder. Fra samme periode stammer blandt andet fem velbevarede benkamme, mængder af husholdningsaffald og et smykke fra en barnegrav fra den nærtliggende Skt. Clemens Kirkegård, fortæller ph.d.-studerende arkæolog ved Københavns Museum, Hanna Dahlström. – Sammenholdt med fund gjort andre steder i byen viser det, at København allerede dengang har haft en anselig bosættelse med kirkegårde og plads til handel samt en del færdsel over Øresund, tilføjer hun.

– De mange nye fund ændrer helt grundlæggende Københavns historie. Det er nu klart, at København ikke er en “ny” by i sammenligning med gamle byer som Ribe og Roskilde, men allerede i vikingetiden var en by af en vis betydning. Jeg synes, det tilføjer en ekstra dimension til det at være københavner, at man nu kan gå hen over Rådhuspladsen og vide, at her var en by med mennesker for næsten 1000 år siden, udtaler kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.