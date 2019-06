Det skal du have styr på, før du bygger om

SPONSORERET INDHOLD: En ombygning af boligen kan have mange forskellige årsager. Familieforøgelse, nye lovkrav eller generelle ændringer i livet kan kræve, at man skal lave en til- eller ombygning i boligen. Der er en hel del ting, man skal have styr på før man kaster sig ud i byggeriet. Her kommer en række punkter, man bør tage til overvejelse før man bygger om.

En ombygning af boligen kan have mange forskellige årsager. Familieforøgelse, nye lovkrav eller generelle ændringer i livet kan kræve, at man skal lave en til- eller ombygning i boligen. Der er en hel del ting, man skal have styr på før man kaster sig ud i byggeriet. Her kommer en række punkter, man bør tage til overvejelse før man bygger om.

Finansiering af byggeprojektet

Det første man skal foretage sig i forbindelse med ombygning eller tilbygning, er at lave et budget. For før man går i gang med noget som helst skal man have finansieringen af byggeriet på plads. Det kræver nogen likvide midler at bygge om, og derfor er det vigtigt at have en finansieringsaftale på plads, før man går i gang med selve byggeriet.

Skal man bruge arkitekter og byggerådgivere?

Hvis man skal bygge om, kan det være en fornuftig ide at rådføre sig med en arkitekt eller en byggerådgiver. Det handler nemlig om, at tilbygningen skal kunne øge husets værdi, give mere plads og samtidigt være muligt at opføre i forhold til den nuværende konstruktion. Rigtig mange danskere har gode ideer til, hvordan deres bolig skal se ud, hvis den skulle bygges om.

Det er bare ikke sikkert, at det kan lade sig gøre i forhold til, hvordan den eksisterende bolig er konstrueret. Netop af den grund, kan det være en kæmpemæssig fordel at have professionelle med ombord på byggeprojektet. Det kan nemlig lynhurtigt fastslå, hvorvidt ideerne kan lade sig gøre eller ej. Derudover er det muligt for professionelle at se, hvordan man kan beholde den stilistiske sammenhængskraft i boligen, selvom man gerne vil bygge om.

Generelt bør man gøre brug professionelle byggesagkyndige under hele processen. De har et klart overblik over, hvad der kan lade sig gøre. Både i forhold til byggeriets udformning, men også i forhold til omkostninger og lignende. Så sikrer man sig, at arbejdet er udført professionelt og til perfektion.

Hvordan ændrer det boligen at bygge om

Et boligs værdi er baseret på dets ydre, dets indre, konstruktionerne og indholdet af boligen. Derfor kan en om- eller tilbygning fuldstændig ændrer husets visuelle udtryk. Helst til det bedre. Derfor skal man huske, at når man bygger om skal man være tro mod huset originale profil. Hvis man fuldstændig ændrer huset udvendige udtryk til noget, der ikke flugter med husets originale profi, kan det være skadeligt for huset samlede værdi. Ændrer man med sin ombygning til gengæld huset til noget, som er nyt og moderne, men samtidig respekterer det stilistiske udtryk kan man hæve huset værdi med mange tusinde kroner.