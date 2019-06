Det sker i kirken uge 23

Gospel Unusual – her i lidt mere eksotiske omgivelser. Foto: presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Engelske orgelsonater i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 6. juni, kl. 19.30 spiller Mads Høck romantiske sonater af Edward Elgar og Percy Whitlock i serien Orgelmestrene. I den romantiske stilperiode skriver franskmændene orgelsymfonier, tyskerne skriver sonater med fugaer og englænderne skriver symfonier, men kalder dem sonater. Den engelske stil har altid været meget melodiøs og syngende. Elgars musik fra 1895 klinger af imperietiden med stor pragt og overdådighed. Whitlocks sonate er skrevet i 40 år senere, men har den samme orkestrale tilgang. Der er gratis adgang

Gospelkoncert med sommerhumør

Det rytmiske gospelkor, Gospel Unusual, leverer onsdag den 12. juni, kl.19 en begejstret overdådighed af swingende og smukke korarrangementer i Bellahøj Kirke.

Man kan høre både klassisk og moderne gospelmusik, blandet med rytmisk musik af fx Lennon & McCartney, James Taylor og Janis Joplin.

Gospel Unusual synger under ledelse af korleder Katharina Baetz og pianist Henrik Mikkelsen. Som navnet antyder, er det et lidt usædvanligt gospelkor. De har alle en passion for rytmiske og smukke korarrangementer. Det store gospelkor vil gøre en almindelig onsdag aften til en helt særlig oplevelse. Arrangørerne garanterer højt humør og glad stemning.

Sang i Husum Kirke

Hver torsdag kl. 9-10 er der fællessang, andagt, kaffe og morgenbrød i Husum Kirke. Der er morgensang hele sommeren, og alle er velkomne. Kirkens sognepræster skiftes til at lede morgensangen. Torsdag i denne uge ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Tirsdag den 11. juni, kl. 10-12 er der fællessang i ANX’et i Husum Kirke. Her er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Ved roret står korleder og organist Kirsten Thorup. Fællessang i ANX’et holder derefter sommerferie, men synger igen den 10. september.

Fredagsmøde i Husumvold Kirke

Fredag den 7. juni, kl. 14-16 afholdes andagt og fredagsmøde i Husumvold Kirke. Morten Pade fortæller om sin mor, Else Marie Pade – en af de første danskere, der komponerede musik med elektroniske musiksekvenser. Hun opnåede først rigtig anerkendelse langt senere, da hun efter år 2000 blev ”genopdaget”. En spændende musikpioner med en historie, der også rummer modstandsbevægelse og internering i Frøslevlejren. Eftermiddagen begynder i kirkerummet kl. 14 ved sognepræst Lise Mortensen.

Gudstjenester uge 23:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Mandag 10/6, kl. 11:

Fælles provstigudstjeneste

i Grundtvigs Kirke

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 9/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Mandag 10/6, kl. 11:

Fælles provstigudstjeneste

i Grundtvigs Kirke

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 9/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Mandag 10/6, kl. 11:

Fælles provstigudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Mandag 10/6, kl. 11:

Fælles provstigudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 9/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Mandag 10/6, kl. 11:

Fælles provstigudstjeneste i Grundtvigs Kirke

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 9/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 9/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 9/6, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 9/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Kristian von Späth