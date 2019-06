Det sker i kirken uge 24

Klods-Hans – her opstillet i Odense. Foto: colourbox

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Café Sammen i Husum Kirke

I Husum Kirkes nye fællesskab, Café Sammen, er der plads til at være kreativ, spille spil eller drøfte avisen over en kop kaffe. Næste møde afholdes onsdag den 12. juni, kl. 10-12.

Caféen er åben for alle, og der lægges vægt på, at fællesskabet er båret af en hyggelig stemning. Det er helt gratis og uden tilmelding.

Morgensang hele sommeren

Torsdag den 13. juni, kl. 9-10 er der igen fællessang, andagt, kaffe og morgenbrød i Husum Kirke. Der er morgensang hele sommeren, og alle er velkomne. Kirkens sognepræster skiftes til at lede morgensangen. Nu på torsdag ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Fra Husum til Stenløse

Aftengudstjeneste ud af huset – på Herrens Veje til Stenløse Kirke. DRs dramaserie Herrens Veje er optaget i og omkring Stenløse Kirke fra 1100-tallet, rigt udstyret med træskærerarbejder. Tirsdag den 18. juni, kl. 19 er der fælles afgang med bus fra Husum Kirke, og det forventes at være tilbage i Husum kl. 22. Sognepræst i Stenløse-Veksø Pastorat Stine-Helene Riedel viser rundt, og sognepræst Bettina Birk Jensen holder en kort gudstjeneste. Der rundes af med en kop kaffe.

Tilmelding til Klods-Hans

Klods-Hans – et musikalsk eventyr er temaet, når der er børnekordag i Husum Kirke mandag den 1. juli, kl. 9.30-15.30 for kommende børn i 0.-5. klasse. Der vil være frokost til børnene, og dagen afsluttes med koncert kl. 15, hvor familien kan opleve det, børnene har arbejdet med hele dagen.

Tilmeldingen er åben på www.husumkirke.dk. Deltagelse er gratis, men der er kun plads til 20 børn.

Grill i Husumvold

Tirsdag den 18. juni, kl. 17 handler det om pinse i Husumvold Kirke, når sognepræst Line Bjørn Hansen holder en halv times spaghettigudstjeneste for børn og barnlige sjæle. Børnekorleder Christina Schimmell Rindorf synger med børnene under gudstjenesten.

Bagefter er der fællesspisning – og traditionen tro skiftes spaghettien ud med mad på grill ved denne sidste spaghettigudstjeneste inden sommerferien. Det er gratis, og der er ingen tilmelding.

Sidste legestue inden sommerferien

Den sidste legestue i Husumvold Kirke inden sommerferien afholdes onsdag den 19. juni, kl. 10-12, når børn og voksne mødes med Gerd og Birte kl. 10 på Husumparkens Legeplads, Nordrupvej 16. Der er igen legestue i Husumvold Kirke hver onsdag fra den 4. september. Det er gratis, og der er ingen tilmelding.

Gudstjenester uge 24:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 16/6, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 16/6, kl. 10:

Højmesse i

Præstegårdshaven

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 16/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 16/6, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 18/6, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 18/6, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 16/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 16/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 16/6, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 16/6, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen