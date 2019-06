Det sker i kirken uge 26

Tingbjerg Kirke. Foto: Kaj Bonne

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Randi Salzwedell

Populær gårdmand fortæller i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 26. juni, kl. 12 er der i Tingbjerg Kirke kirkefrokost kl. 12, kl. 13 gudstjeneste ved Lise Mortensen fra Husumbold kirke og kl. 14 fortæller gårdmand John Nielsen om 25 års arbejde som gårdmand i Tingbjerg. Han kender bydelen særdeles godt og vil bl.a. fortælle om mødet med de mange nationaliteter.

Kirkebrunch i Tingbjerg Kirke

Det er kirke på en lidt anden måde, når der søndag den 30. juni, kl. 10.30 bydes på kirkebrunch og kreative aktiviteter for alle aldre i Tingbjerg Kirke. Tilmelding er ikke nødvendig.

Kl. 11.30 afholdes en kort familievenlig gudstjeneste ved Stig Boel fra Husumvold Kirke.

Fredagscafé i Bellahøj Kirke

Der er sommerfredagscafé i Bellahøj Kirke fredag den 28. juni, kl. 14-16 med gratis banko og gevinster. Der serveres kaffe og kage.

Hvornår er livet en fest?

Ældregudstjenesten på fredag den 28. juni, kl. 14 i Bellahøj Kirke har kommende søndags tema: Fest! Livet er en fest? – Dagens tekst handler om, at Gud inviterer til fest. Han vil have os med til sin fest, men vi gider ikke. Hvorfor ikke? Gud siger, at det er den eneste rigtige fest. Alle andre fester handler om at være den lækreste, den bedste på dansegulvet eller den, der er mest cool. Men Guds fest handler om at være ægte sammen og dele hinandens ups and downs. Men gider vi hinanden? Vil vi ikke hellere bare sejle vores egen sø? ’Jeg håber på, at vi får nogle inputs fra salen om fester og livshistorier, så vi måske sammen kan finde ud af, hvornår livet er en fest, altså en ægte fest, siger provst Johanne Haastrup, der som vanligt står for gudstjenesten.



Fællessang og morgenbrød hele sommeren

I Husum Kirke er der morgenandagt og fællessang, kaffe og morgenbrød hver torsdag, og der er morgenandagt hele sommeren, og alle er velkomne. Næste gang er den 27. juni. Kl. 9-10.

Fællesgrill i Husum Kirke

Torsdag den 27. juni, kl. 17 afholdes Gud & Grill i Husum Kirke Traditionen tro ønskes god sommer med fællesgrill efter gudstjenesten. Det er FDF, der sammen med kirkens frivillige og personale sørger for, at der er grill til alle. Gud & Gaffel er gudstjenester og fællesspisning særligt for børn – og deres voksne. Ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Børnekorleder Christina Schimmell Rindorf synger med store og små.

Det er gratis at spise med, og det kræver ingen tilmelding.

Børnekordag med Klods-Hans

Mandag den 1. juli, kl. 9.30-15.30 er temaet ”Klods-Hans – et musikalsk eventyr”, når der er børnekordag i Husum Kirke for kommende 0.-5. klassesbørn. Der vil være frokost til børnene, og dagen afsluttes med koncert kl. 15, hvor familien kan opleve det, børnene har arbejdet med hele dagen. Tilmelding på www.husumkirke.dk. Der er kun plads til 20 børn.

Fortæller-salon i Husumvold Kirke

Der afholdes andagt og Fredagsmøde med storytellersalon i Husumvold Kirke fredag den 28. juni, kl. 14-16. Damen med det blå hår vender tilbage for at fortælle endnu flere hjertevarme og sjove historier.

Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Eftermiddagen begynder med en kort andagt i kirkerummet kl. 14.

Kryptkoncert med sang klaver og violin

Grundtvigs Kirkes smukke krypt bruges kun sjældent til koncerter, men torsdag den 27. juni, kl. 19.30 kan man høre centraleuropæisk musik af bl.a. Bartok og Dvořák. Lucia Szabová synger, Nadia Okrusko på klaver og Paulina Storbacka på violin. Gratis adgang.

Gudstjenester uge 26:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 28/6, kl. 14:

Ældregudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

Søndag 30/6, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 27/6, kl. 17:

Gud & Grill

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 30/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 2/7, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 30/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 30/6, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 30/6, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 30/6, kl. 11.30:

Familievenlig gudstjeneste v/ Lise Mortensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 30/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 30/6, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 30/6, kl. 10:

Højmesse