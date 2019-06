En bogkonkurrence for skolebørn

Sommerbogen er en konkurrence, som løber i sommerferien

Af Redaktionen, redigeret

Igen i år gennemfører Husum Bibliotek projekt Sommerbogen fra 14. juni til 24. august. Her kan skolebørn låne, læse og anmelde tre bøger efter eget valg. Når Sommerbogen er slut, finder biblioteket 5 vindere af hovedpræmierne, der hver får lov at tømme en Bog & Idé på fem minutter! Der er også bogpræmier til en heldig deltager hver dag under hele Sommerbogen.

Sådan foregår det:

• Lån og læs 3 valgfrie bøger (eller e-bøger fra e-reolen GO!)

• Find bogen på www.biblo.dk og klik på ’lav en anmeldelse’ ved hjælp af UNI-Login (skolenummer) – eller lav en anmeldelse på papir, som du får udleveret af bibliotekaren på Husum Bibliotek

• De færdige anmeldelser vises til os på biblioteket, og du får et stempel for hver anmeldelse i en folder, som udleveres på biblioteket

• Når du har 3 stempler, får du en gratis bog af biblioteket og en T-shirt

Du kan kun deltage én gang pr. sommerferie. JL