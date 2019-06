Er penge ”guden over dem alle”?

Humlevænget i Husum. Foto: ef

Af Ritta Fischer Jensen, Humlevænget, Smørumvej 187

Onsdag den 22. maj skulle et meget stort beboermøde i Humlevænget også foretage et valg, nemlig om ”helhedsplanen”, som følgegruppen, mente var klar til at blive godkendt. Der kom mange spørgsmål og kritiske kommentarer til det seneste materiale, der er udsendt. Er moderniseringerne virkelig en forbedring af lejemålene samlet set, kan de opveje, at opholdsrum bliver mindre? Medfører de ekstra driftsomkostninger? Kan vi risikere støj- og forureningsproblemer. Hvorfor har man fotograferet og registreret alle boliger, men sendt 80 år gamle tegninger ud, for at vise, de forestående ændringer?

Jo, der kom svar, men ikke særligt tilfredsstillende.

Et svar blev dog gentaget, med små variationer: ”Hvis I ikke stemmer ja, så får I ikke penge fra Landsbyggefonden, men tingene skal jo laves og det bliver meget, meget dyrere”

Vi søger ikke penge for pengenes skyld, men fordi vi ønsker at gøre gode boliger bedre. Da problemerne i høj grad skyldes nedbrydning af byggematerialer fra verdenskrigens tid, er skaderne af så stort omfang, at vi ikke kan løfte opgaven over driftsbudgettet. Det store flertal af os beboere vil gerne have en helhedsplan, som giver afdelingen et reelt løft. Vi har stemt ja i flere omgange til at planen skal udarbejdes.

Humlevænget har gennem alle årene betalt bidrag til Landsbyggefonden. Vi har selv i 1980erne fået tilskud til tagudskiftning m.v. Men vi er ikke ligeglade med, hvad midlerne bliver brugt til, når der ydes et tilskud.

Når de surt indbetalte LBF-bidrag bruges, skal det være til kvalitet. Det har vi ret til at forvente alle vegne, hvor der bruges af fælleskassen.

På den baggrund stemte et flertal for at udsætte godkendelsen til der foreligger et forslag om renovering, som tager hensyn til kritikken. Håber inderligt at de nærmeste måneder, vil medføre en revideret plan, som højner kvaliteten. Så skal den nok blive godkendt.