Få mad til din store dag på den bedste måde

SPONSORERET INDHOLD: Når der skal til at være bryllup, så skulle det gerne være en gennemgående glædelig affære. Derfor er det også vigtigt, at der er styr på den mad, som gæsterne skal have.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det kan være fristende at få det helt store hold af kokke til at stå for det, men det kan til gengæld være rigtigt hårdt for det budget, som er lagt i forbindelse med det hele. Det kan derfor også være en god idé at undersøge andre muligheder, når man skal have mad til sit bryllup.

Menu eller buffet?

Det helt store spørgsmål er så, om man skal have en menu eller en buffet. En menu kan være mere veludført, fordi det kun er én ret til forret, hovedret og dessert. Til gengæld er den langt mindre alsidig, fordi der kun tilbydes én ret. Det kan derfor være svært af være omfavnende for blandt andet veganere, vegetarer og muslimer, der har specielle præferencer i forhold til maden.

Her kan en buffet være et godt alternativ, fordi der er meget større mulighed for at udskifte retterne og finde ud af, hvad der kunne passe alle gæsterne bedst. Det eneste man mangler, er dog et sted, hvor man kan få maden fra.

Når du er på jagt efter en leverandør til brylluppet

Det gælder om at finde en kompetent leverandør, der kan give jer præcis den sammensætning af retter, som i gerne vil have. Det er uanset om i vælger en menu eller en buffet den vigtigste ting. Det er derfor vigtigt at finde et sted med et stort udvalg.

Det kan du få hos kokken og jomfruen og du kan se det store udvalg af mad til bryllup her og finde ud af, hvad der passer perfekt til jeres bryllup. Når det er klaret, så er der jo kun tilbage at sige ja.