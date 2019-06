Fællessang i Brønshøj Sognehus Bodil Heister er komponist, musiker og kapelmester. PR Foto kan benyttes når fotografens navn nævnes.

Fællessangen blomstrer i Danmark. I skoler, på arbejdspladser, i kirker, på fodboldstadion og til familiefester synges der i stigende grad. Mange oplever glæden og det helt særlige fællesskab netop det at synge sammen giver. Det handler ikke om at synge smukt, men om at synge og gøre det sammen.

