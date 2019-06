FerieCamp vender tilbage til bydelen

Der er mange aktiviteter i de kommende uger for bydelens børn. Foto: Kaj Bonne.

Gratis fritidsaktiviteter i sommerferien til børn i Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bellahøj

Af Redaktionen, redigeret

Rollespil, svømning eller fodbold. Mulighederne er mange, når byens børn og unge i sommerferien får mulighed for at dyrke en perlerække af fritidsaktiviteter i Husum og Tingbjerg, hvor der igen afholdes FerieCamp. Det er en række fritidsaktiviteter, som bydelenes børn i alderen 6-17 år gratis kan prøve kræfter med – og som i en periode blev droppet, eftersom området ved budgetforhandlingerne for 2019 på Københavns Rådhus ikke fik tilført de nødvendige midler.

Ved den såkaldte overførselssag – fordelingen af økonomiske midler – på Københavns Rådhus i foråret, lykkedes det at finde ekstra midler til at afholde camps henover sommeren, i efterårsferien og juleferien 2019. Og det glæder kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Å):

– De gratis og mangfoldige FerieCamps er blandt de vigtigste indsatser, vi har på fritidsområdet i København. Her får alle børn, uanset baggrund og mængden af lommepenge, mulighed for at udfolde sig aktivt, og det er en kæmpe gevinst og noget, vi i den grad kan være stolte af, siger hun.

– Det er desværre ikke alle børn, der kommer på ferie med deres familie. Men med FerieCamps har børn og unge mulighed for at få positive oplevelser i fællesskab med andre. FerieCamps er desuden den perfekte invitation ind i byens levende og sprudlende foreningsliv, ” siger hun.

Heltetræning

Udover de tilbagevendende camps i Husum og Tingbjerg har Brønshøjs børn og unge også glæde af en camp på Bellahøj, hvor der blandt andet er mulighed for at deltage i Brønshøj Baskets aktiviteter og få chancen for at komme på en ægte basketball-camp. Det er også muligt at afprøve heltetræning, møde hverdagens helte fra politiet og brandkadetterne eller lære at kravle, springe og lave tricks som Spiderman. Hver uge kan man desuden blandt andet prøve fodbold, dans og kreative værksteder.

Som noget nyt spiller foreningerne en endnu større rolle i afholdelsen og organiseringen af FerieCamps. Og netop brobygningen til foreningerne og børn og unges introduktion til foreningerne er blandt hovedformålene med at afholde camps. JL