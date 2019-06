Fest i Præstegårdshaven

Sommerfesten 2018 – et tilløbsstykke med omkring 3.000 besøgende. Foto: Kaj Bonne

Den traditionsrige sommerfest afholdes på torsdag og fredag

Af Erik Fisker

-Det er ligesom at komme til en tidslomme med aktiviteter, sang og musik og samtidig er der mulighed for både at få noget at spise og noget at drikke, sagde overborgmester Frank Jensen, da han sidste år deltog i sommerfesten i haven ved Brønshøj Præstegård på Brønshøj Kirkevej. Og sådan bliver det også i år.

I år er det 101 år siden festen blev afholdt for første gang, og trods fornyelser er der stadig en fornemmelse af en tid og en stemning fra før verden gik af lave. Festen finder sted den 13. og 14. juni fra kl. 15 til 21, og udover kaffe og kage, grill, øl og vin serveres musikalsk underholdning med blandt andet FDF BrassBand, Folkets Hus Spillefolk og 4 X Woll. For de lidt yngre årgange er der også en række tilbud, herunder andedam og hoppepude.

Overskuddet fra sommerfesten deles mellem FDF kreds 25 og SMIL-fonden. SMIL-fonden er en velgørende forening, der hjælper alvorligt og kronisk syge børn og deres familier med at skabe pauser fra sygdom og skabe nye fællesskaber.