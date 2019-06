Fodbold på demokratiets dag

Vi håber, at du har fået stemt i god tid, så du er klar til lokalbraget mod Vanløse på onsdag, på selve Grundlovsdag. En opgør der er kendt under navnene ”Slaget om Slotsherrensvej” og ”The Friendly Derby”.

Af Christian Haslund

Begge hold har kun æren at spille om, men den er til gengæld også vigtig. For hvem vil ikke gerne have håneretten over den anden.

Jubilæumsåret er startet lidt shaky, men vi kan forsat glæde os over at være rækkens tredjebedste hjemmehold, kun overgået af Skive og Kolding, og denne statistik skulle gerne forbedres, når Vanløse kigger forbi. Udebanestatistikken taler vi ikke om.

De to foregående opgør i denne sæson mod Vanløse er endt med sejre på hhv. 3-1 og 2-1, og vi håber da også på, at vi kan tage den tredje sejr over holdet fra den anden side af Slotsherrensvej.

Men det bliver ikke nemt. Holdet er stadig præget af skader, som har tæret på truppen i et tætpakket program. Men når man optræder foran Danmarks Smukkeste hjemme på Tingbjerg Ground, så har man altid kunne finde lidt ekstra kræfter. Og det regner vi selvfølgelig med sker på Grundlovsdag.

Derudover vil vi også gøre reklame for vores bankospil, som finder sted på torsdag den 6. juni kl. 18.30 nede i klubhuset på Ruten 2.

Derudover ønsker vi Vanløses spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.