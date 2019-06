Funny Friday i bydelen på fredag

Formand for den lokale handelsforening, apoteker Ilja Søndergaard. Foto: ef

Handels- og erhvervsforeningen i Brønshøj / Husum / Tingbjerg klar med nyt initiativ

Af Erik Fisker

For at styrke det lokale handelsliv afholder den lokale handelsforening ”Funny Friday” fredag den 28. juni, hvor der er sat 10 gavekort á 500 kr. på højkant til 10 heldige vindere. – For at deltage i lodtrækningen skal man have købt varer for mindst 200 kr. hos en af foreningens medlemmer og tage et billede af sin bon og sende til mig, fortæller formanden for handelsforeningen, Ilja Søndergaard, der også er indehaver af Linde Apoteket på Frederikssundsvej.

Vinderne bliver trukket den 1. juli.

Handelsforeningens formål er at samle de handlende og erhvervsdrivende i bydelen for at styrke handelen og at medvirke til forståelse af værdien af det lokale sammenhold og miljø.

– En styrkelse af handelen betyder, at vi får en attraktiv bydel med spændende oplevelser for alle byens borgere og besøgende. Vi vil også gerne bidrage med en positiv profilering af bydelen, da det er et vigtigt aktiv i konkurrencen om at tiltrække kunder, siger Ilja Søndergaard.

Foreningens medlemmer deltager i en række aktiviteter og initiativer i bydelen og har også fået valgt en repræsentant i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Udover de mere udadvendte aktiviteter afholder handelsforeningen interne sammenkomster af både faglig og social karakter.