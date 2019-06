Genbrugsmarked på EnergiCentret

På græsset ude foran EnergiCenter Voldparken har du mulighed for at finde glemte skatte og lækre vintage fund i andres gamle gemmer til genbrugsmarked. Det sker lørdag d. 22. juni kl. 10-13. Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj.

Af Redaktionen, redigeret

Foruden at gå på jagt i boderne vil det også være muligt at købe kaffe, te, mm. i EnergiCenter Voldparkens Pop-up café. Vi gør opmærksom på, at det kun er et genbrugsmarked, hvor gamle sager kan få nyt liv i nye hænder – One person’s trash is another person’s treasure.

Sådan kan du få en stand på genbrugsmarkedet: Pris 50 kr., hvilket giver et bord samt et års medlemskab til Aktivitetsforeningen. Derudover skal du betale 200 kr. depositum, der tilbagebetales, når du har forladt din stand opryddet på dagen.

Du kan tilmelde dig en stand på energicenter.dk. Man glæder sig til at se en masse glade genbrugere på EnergiCenter Voldparken. JL