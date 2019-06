Gode slag i Skovlunde

Normalt skal der være stille, når man slår til golfbolden. Om køerne brølede i baggrunden vides ikke. Foto: Privat.

Golfturneringen Danske Bank Open blev afholdt for medlemmerne i Erhvervsklubben Hvepsene på banen i Skovlunde

Af Redaktionen, redigeret

I smukt solskinsvejr afholdt Brønshøj Boldklubs erhvervsnetværk – Erhvervsklubben ”Hvepsene” – sit årlige traditionelle golfarrangement på Marbækbanen i Skovlunde.

Golfarrangementet er for alle klubbens medlemmer, og de garvede golfspillere hjælper velvilligt de, der aldrig har haft en golfkølle i hånden.

Brønshøjs lokale Danske Bank med filialdirektør Martin Flodgaard i spidsen var sponsor for arrangementet, som derfor blev tituleret ”Danske Bank Open”.

– Vi sponserer gerne dette arrangement, som giver rig mulighed for på en sjov og hyggelig måde at netværke med andre erhvervsledere. Jeg vil da gerne her opfordre områdets virksomheder til at tage en kontakt til Erhvervsklubbens formand Kim Høg Madsen og høre om mulighederne for medlemskab af dette tætte erhvervsnetværk, lyder opfordringen fra Martin Flodgaard.

Bo Rasmussen fra Garant i Brønshøj var tilmeldt arrangementet og havde glædet sig til at forsvare mesterskabet fra sidste år. Men uvidende om sin skæbne blev han om formiddagen kidnappet til sin egen polterabend.

Under den efterfølgende buffet blev årets golfmester Gert Wollerup fra Wollerup Kloak hædret. Det samme gjorde bedste ”golfer” på spindesiden Pia Rasmussen fra Golfrelations.

– Der var mange fremragende præstation på golfbanen, og så der var fine præmier til samtlige 31 deltagere, fortæller formand Kim Høg Madsen. Vil du med i netværket kan du kontakte ham på mobil 2728 1160.

JL