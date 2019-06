Hans Knudsen spiller i den grønne have

Man kan både få sig lidt jazz og et glazz, når der er gratis sommerjazz i Pilegårdens have. Hans Knudsen spiller på piano. Foto: Pressefoto.

Fessor og Venner præsenterer den prisvindende blues- og jazzmusiker i Pilegården

Af Redaktionen, redigeret

Pianisten Hans Knudsen lægger vejen forbi Pilegårdens grønne have tirsdag den 25. juni kl. 19. Der er fri entré til jazzarrangementet.

Sommeren er over os og det fejrer den lokale forening JazzPetanque traditionen tro med en stribe gode jazzkoncerter på den akustiske scene i Pilegårdens hyggelige have. Her møder den traditionelle jazz’ ypperste og mest erfarne repræsentanter morgendagens jazznavne.

Hans Knudsen er autodidakt musiker og i starten af sin karriere spillede han med traditionelle New Orleans jazzbands. Hans særlige interesse for den piano-baserede boogie woogie, blues, jump og rhythm’n’blues, medførte at Hans Knudsen skiftede hovedinstrument til pianoet i løbet af 1970erne.

I 2014 modtog han Copenhagen Blues Festivals hæderspris “Årets danske bluesnavn” for sin ”mangeårige indsats på den danske og internationale bluesscene.”

Som en yderst kompetent og bredt stilmæssigt funderet pianist, kan Hans Knudsen fylde kalenderen med invitationer som gæstesolist eller sideman i mange forskellige blues- og jazzsammenhænge. Næste tirsdag aften står han dog i spidsen med både sin vokal og sit piano.

Gode folk med

Med sig har han Finn Poulsen på guitar og vokal. Finn startede med at spille guitar i en alder af 18 år og med en baggrund som gademusiker, blev han senere optaget på musikkonservatoriet og i dag er han anerkendt både for sin vokal, sit guitarspil og ikke mindst sin mundharmonika.

På saxofon, finder vi Anders Gaardmand, som har været en del af DR Big Bandet og som i 2016 modtog Palæ Bars Jazzpris. Den lokale komponist og arrangør ”Fessor”, som har spillet jazz siden 1956, er naturligvis at finde på trombonen og på trommer finder vi Morten Ærø, som har masser af koncerter bag sig i forskellige konstellationer, herunder på Det Kongelige Teater.

Grillen tændes kl. 18.00, hvor medbragt mad kan tilberedes. Drikkevarer skal købes hos Café Pilen, som rykker udenfor i anledning af koncerten. Der kan også forudbestilles smørrebrød på tlf. 61453624 senest fre. 21. juni.

Sommerjazz i Pilegårdens have er arrangeret af Klubben JazzPetanque med økonomisk støtte fra Bellahøj Kræmmerfestival. Koncerten afvikles i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, Café Pilen og Ole ”Fessor” Lindgreen. I tilfælde af regn rykker koncerten indenfor i caféen.

JL