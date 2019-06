Husum fyrer træneren

Succestræneren Lars Halkier er fortid i Husum Boldklub. Foto: Christian Ove Carlsson.

Bare 10 dage efter sæsonafslutningen valgte Husum Boldklubs bestyrelse ved at fyre 1. holdstræneren Lars Halkier

Af Redaktionen, redigeret

Lillejuleaften sagde Husums daværende 1. holdstræner Martin Kiim Krøger pludselig op. 2. holdstræner Lars Halkier blev forfremmet. Det gik sådan set også godt sportsligt. I forårssæsonen blev til otte sejre, fire uafgjorte og blot et enkelt nederlag. Men i sidste ende manglede Husum ét point for at komme med i oprykningsspillet til Danmarksserien.

Det var naturligvis bittert, men en fiasko kan man ikke kalde forårssæsonen. Tværtimod.

Alligevel var det noget af en forsinket bordbombe, Husum Boldklubs bestyrelse affyrede tirsdag den 18. juni. Som en anden heks blev Lars Halkier sendt til Bloksbjerg. På managementdansk kom der følgende meddelelse på klubbens hjemmeside. ”Husum Boldklubs bestyrelse har besluttet at ophæve samarbejdet med cheftræner Lars Halkier med øjeblikkelig virkning.

Vi vil gerne takke Lars for det arbejde, han har udført i vores forening og ønske ham held og lykke i fremtiden.”

Så begyndte rygterne. Naturligvis. For hvad vil øjeblikkelig virkning sige?

Facebook-siderne for boldklubben og klubbens supportere eksploderede. For den beslutning havde ikke ret mange forudset. Slet ikke træneren selv.

Nu har klubben valgt at lægge låg på sagen. Kommentarerne på Facebook-siderne er siden blevet sløjfet.

Brønshøj-Husum Avis har talt med Lars Halkier: – Det havde jeg ikke set komme. Jeg er selvfølgelig meget skuffet. Jeg har været træner i Husum i fem år, og det har været fem gode år. Men ellers har jeg ikke mere at sige for det vil bare ende i mudderkastning.

Husums formand Johnny Erik Nielsen fortæller om årsagen til fyringen: – Det er rigtigt, at det gik super rent sportsligt. Men i bestyrelsen syntes vi ikke, at konceptet med, at 1. og 2. holdstruppen blev slået sammen til en stor trup, var det rigtige. Vurderingen var derfor, at vi blev nødt til at opsige samarbejdet med Lars Halkier. Det er naturligvis et skidt tidspunkt, for turneringen starter i begyndelsen af august.

Vi vil løbende holde møder, så vi finder en træner, som vi kan bygge videre på. Vi forventer, at den ny træner præsenteres i løbet af en måned tid.

På Husums hjemmeside står der om situationen: ”Efter tirsdagens bestyrelsesbeslutning angående trænersituationen, indkaldte selvsamme bestyrelse til et ekstraordinært spillermøde, hvor der internt blev drøftet de forskellige spekulationer nyheden havde affødt.

Resultatet var en konstruktiv dialog, hvor diverse rygter og spekulationer blev manet til jorden. Alle tilstedeværende gav hinanden håndslag på at kæmpe og stå sammen for det primære – Husum Boldklub. JL