Hvepsene uden brod

Simon Richter og Brønshøj Boldklub ligger resultatmæssigt underdrejede i øjeblikket. Foto: Christian Ove Carlsson.

Brønshøj Boldklub fortsætter nederlagsstimen. Naboerne fra Vanløse vandt 2-0

Af Redaktionen, redigeret

0-3, 0-2, 0-5, 0-2. Det er ikke sjovt at være hveps. Nu resterer to kampe af sæsonens oprykningsspil i 2. division. Brønshøj Boldklub kom på intet tidspunkt til at spille en rolle i kampen om avancement, men i de to sidste kampe kan Hvepsene dog med fornuft få vendt skuden og sende gode vibrationer ind til efterårssæsonen. Vanløses mål faldt begge i 2. halvleg. Efter en times spil scorede Asger Højmark-Jensen og i kampens døende minutter øgede Johan Larsen til slutresultatet.

Efter redaktionens slutning spillede Brønshøj 2. pinsedag mod topholdet Skive på udebane. Sidste kamp i forårssæsonen er på lørdag kl. 14 i ”Mosederbyet” mod AB. Det bliver for så vidt et goddag til Brønshøjs nye træner Michael Madsen, der er træner i AB. Fra 1. juli tager Michael Madsen ansvaret for overtrækstrøjerne på Ruten i Tingbjerg.

JL