Ja til ny campingplads på Bellahøjmarken

Foto: Kaj Bonne

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at en tredjedel af Bellahøjmarken fremover skal rumme en ny helårsåben campingplads – uden at inddrage og lytte til områdets beboere

Af Erik Fisker

Politikerne på Københavns Rådhus har godkendt, at der udarbejdes en koncessionsaftale og en 20-årig lejekontrakt for en kommende helårsåben campingplads på Bellahøjmarken, der ellers var fredet, indtil Folketinget i marts vedtog en lov, der faktuelt ophævede fredningen.

Der er endnu ikke udarbejdet en konkret plan med rammerne for den kommende campingplads på Bellahøj, men der lægges op til, at der tages udgangspunkt i de rammer der tidligere er foreslået for en nu opgivet helårscampingplads på Amager Fælled.

Den nuværende campingplads på Bellahøjmarken er Københavns eneste campingplads, der er åben fra 1. juni til 31. august. Pladsen er blevet udlejet på 1-årige kontrakter og pladsens faciliteter betegnes som meget nedslidte og ikke tidssvarende.

Plads til 440 ”campingenheder”

De forventede rammer for den nye campingplads forventes at indeholde 44.000 kvadratmeter campingareal med pladser til telte, autocampere, campingvogne og campinghytter samt 4.000 etagemeter byggeri med bl.a. reception og toiletter samt en række servicebygninger.

Mens campingpladsen skal indhegnes, planlægges der med at der fortsat skal være offentlig adgang til den resterende del af Bellahøjmarken med indgang fra Hvidkildevej.

Bellahøjmarken anvendes flere gange årligt til store kræmmermarkeder, og dette areal vil blive reduceret med omkring en tredjedel, hvis campingpladsen etableres.

Det ser noget mere problematisk ud med afholdelse af motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix, der siden 2013 har været afholdt på og omkring Bellahøjmarken den første weekend i august. Afholdelse af motorløbet vil kræve at campingpladsen lukkes i næsten to uger i højsæsonen, og forvaltninger vurderer, at det bliver svært at finde interesserede bydere på driften af campingpladsen.

Politikerne har tidligere givet et principielt tilsagn om at motorløbet kan afvikles frem til 2021, men forvaltningen har undersøgt om løbet kunne flyttes til en bedre placering – det er dog ikke lykkedes.

– Tromles igennem

– Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har uden inddragelse af lokaludvalg og kvarterets beboere truffet en beslutning med store konsekvenser for hele området. Jeg stiller mig uforstående overfor, at et flertal på den måde tromler ting igennem uden at inddrage de mennesker, der bliver berørt. Men det er jo desværre konsekvenserne af aftalen om budgettet for 2019, der nu viser sig for alvor, siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Også et fritløbsområde for hunde bliver berørt af beslutningen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil se på muligheden for at finde en anden placering til hundegården i Bellahøjmarken. Men en ny placering vil skulle godkendes af Fredningsnævnet.

Inden omdannelsen af Bellahøjmarken sættes i værk, skal der udarbejdes en lokalplan, der vil blive sendt i høring.

FAKTA

Et muligt scenarie er, at Copenhagen Historic Grand Prix køres for sidste gang på Bellahøj i 2021, samt at den helårsåbne campingplads åbner i 2022.

I december 1981 blev fredningen af Bellahøjmarken tinglyst. Den varede 38 år.