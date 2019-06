Katastrofen for de frivillige udeblev

Det blev kaldt en katastrofe for den frivillige indsats i København, dengang et flertal af partierne på Københavns Rådhus – Venstre inklusive – besluttede at spare penge ved at nedlægge stillingen som ”frivillighedskoordinator” i kommunen.

Af Læserbrev

Af beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og gruppeformand Flemming Steen Munch (V), Københavns Borgerrepræsentation

Det blev kaldt en katastrofe for den frivillige indsats i København, dengang et flertal af partierne på Københavns Rådhus – Venstre inklusive – besluttede at spare penge ved at nedlægge stillingen som ”frivillighedskoordinator” i kommunen. Spareøvelsen var nødvendig for at rette op på Teknik- og Miljøforvaltningens skrantende økonomi.

Nu viser det sig, at ingen af de frivilligt drevne grønne projekter er blevet opsagt eller på anden vis lukket fra forvaltningens side. Langt størstedelen af projekterne kan fortsætte i deres eksisterende form – uden frivilligkoordinatoren.

Det er vi glade for at høre, og det sætter to streger under, at hvis man som frivillig brænder tilstrækkeligt for en sag, så klarer man sig også uden en kommunalt ansat koordinator. Fremadrettet ser vi gerne, at lokaludvalgene træder til og hjælper de frivillige med bistand i nødvendigt omfang, ligesom forvaltningen bør fjerne de administrative benspænd, der nogle gange gør det surt at være frivillig forening. Kommunen skal kort sagt gøre det lettere at være frivillig.