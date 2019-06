Klimavalget og motorløb i Brønshøj

Burde man flyttet CHGP?

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, Brønshøj

På trods af, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg i et brev af 20. september 2018 har anbefalet Teknik- og Miljøudvalget, at Copenhagen Historic Grand Prix blev flyttet væk fra Bellahøj til en afvikling ’et andet sted med færre beboere til gene’, afvikles det forurenende og larmende billøb i starten af august 2019.

Det skal bemærkes at Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance stemte for at løbet kunne afvikles – mens Radikale Venstre, Enhedslisten og SF stemte imod.

De store klimamarcher her for nylig havde klare og rene budskaber om handling her og nu, hvis vi skal redde klimaet.

Måske dette er værd at tænke over – inden man sætter sit kryds den 5. juni.