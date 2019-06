Kulturdagens debattelt

På kulturdagen 15. juni blomstrede Brønshøj med læssevis af kulturelle herligheder – på det kulinariske, det musikalske, den magiske kultur, lydvandring til vandtårnet, det lokale maleriske og udefter.

Af Finn Gunst

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, medl. af Lokaludvalgets Kulturudvalg

På kulturdagen 15. juni blomstrede Brønshøj med læssevis af kulturelle herligheder – på det kulinariske, det musikalske, den magiske kultur, lydvandring til vandtårnet, det lokale maleriske og udefter.

Men i debatteltet hudflettede en stor forsamling de mildest talt sølle vilkår for, at børn og unge udelukkende har muligheder for musikalsk at dyrke ’skrumpesymfonier’. Debatten efterlyste et løft i og med, at unge lokale unge i skole- og andre sammenhænge hungrer efter muligheder.

Politikerne fra hhv. A og Ø så muligheder via et budgetnotat, der ligger i Borgerrepræsentationen. Lad os tage dem på ordet – for sammen med Lokaludvalget at – gøre noget nu & her. Ord er ikke nok – handling giver forvandling.

Det et også vigtigt at tænke på at uddannelse ikke blot drejer sig om ’dansk & regning’ men også om musikalitet og kreativitet. Uddannelse er ikke blot en udgift – det er en investering.

Musik gør noget vederkvægende ved os.