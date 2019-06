Kunsten blev primus motor i Hadis rehabilitering

Hadi Abdulhadi foran et af sine malerier i Bystævneparken. En time efter ophængningen af værkerne genlød gangene af samtaler om de abstrakte motiver. Foto: privat

På Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret prydes gangene for tiden af farverige abstrakte malerier. Kunstneren bag er Hadi Abdulhadi, som sidste år blev ramt af en hjerneskade

Af Erik Fisker

Hadi Abdulhadi har været udøvende billedkunstner hele sit liv, som startede i Irak i 1940. Efter uddannelser i Kiev og Moskva underviste han på universitetet i Basra, indtil han i 1998 flygtede til Danmark sammen med sin familie. Hadi blev i 2005 hædret som Årets Billedkunstner i Svendborg og har udstillet en lang række steder, både i Europa og Asien – samt i Kulturhuset Pilegården. Han bor med sin familie i Brønshøj.

I december 2018 blev Hadi ramt af en apopleksi og deraf følgende afasi (talebesvær), og på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Bystævneparken kom han i hænderne på ergoterapeut Nataliya Mykolayivna Goncharenko.

Alle er velkomne

– Efterhånden som Hadi genoptog sit kunstneriske virke, genvandt han både et vigtigt udtryksmiddel, sin gamle identitet og masser af motivation til genoptræning. Muligheden for at udstille her har også betydet meget for hans motivation, og han har selv kurateret udstillingen ud fra værkernes produktionsdatoer – henholdsvis før og efter hjerneskaden, fortæller Nataliya.

Hadi har stadig svært ved at tale, men hans hustru Amal Abdulhadi er glad og taknemmelig for de store fremskridt, han har gjort siden årsskiftet. – For nogle måneder siden rørte Hadi ikke en pensel. Nu maler han i timevis, og hans gamle humør og personlighed er 90 procent tilbage, siger hun.

Frem til den 18. juni er alle interesserede velkomne til at kigge forbi Bystævneparken 17-18 i Husum for at nyde Hadis billeder, som for størstedelens vedkommende også er til salg.