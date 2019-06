Lokale FDF´ere i landsdækkende konkurrence

FDF´ere fra Utterslev var med i årets Væbnermesterskab. Foto: Mark Skovbo Olsen

25 FDF´ere fra Utterslev deltog i det landsdækkende Væbnermesterskab

Af Erik Fisker

Der var deltagelse af omkring 1.500 børn og unge fra hele landet, da FDF´ere var samlet for at dyste i leg og klassiske FDF-discipliner. – Det var mega sjovt, fordi vi samarbejder både store, små og voksne, og alle var med, fortæller den 14-årige Josefine Toft fra FDF Utterslev, der deltog i konkurrencen, som bød på 45 forskellige poster fordelt over hele hovedstadsområdet, blandt andet en hjemmebygget kano-rutsjebane og samarbejdsøvelser i trætoppe.

– Det er tredje gang, jeg er med til Væbnermesterskabet, fordi det er virkelig sjovt. Jeg er især vild med teknikposterne, for sådan noget prøver man ikke så tit, siger Josefine.

Væbnermesterskabet er en dyst for børn og unge i alderen 11 til 18 år og deres ledere. Konkurrencen strækker sig over fem måneder og kulminerer i Kristi himmelfartsferien.

FDF, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation med omkring 25.000 medlemmer. FDF Utterslev holder til i Naturværkstedet Streyf, Rådvadsvej 69.

EF