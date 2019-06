Master Fatman mindes

Mais Uma: Janus Templeton (trommer), Mai Seidelin (vokal), Morten Ankarfeldt ( bas) og Carsten Kær (piano). Foto: Pressefoto.

Brønshøj Sommer Jazz hylder den afdøde musiker under sommerens festival

Af Jan Løfberg

Master Fatman er her stadig, selv om han døde i foråret i en alder af blot 53 år. Hans budskab om karma og kærlighed lever videre.

Og nu hyldes han under Brønshøj Sommer Jazz, der afholdes fra den 10. til 13. juli. Det gør han blandt andet, fordi han havde sagt ja til deltage i festivalen.

– Master Fatman var et utroligt menneske. Vi vil gerne vise, at vi sender vores tanker til ham, så derfor bliver musikken spillet til ære for ham, fortæller Mai Seidelin fra Jazziværk, der er medarrangør af Brønshøj Summer Jazz.

Det bliver ”Mais Uma”, der under deres koncert lørdag kl. 17, sender en karmahilsen til Master Fatman. Orkestret spiller charmerende brasilianske bossanova-rytmer iblandet med egne kompositioner. Her mødes Rio de Janeiros varme musik og poetiske lyrik med nordiske fortællinger og fraseringer.

Mais Uma (som betyder en gang til, red.) har en unik udstråling og tager dig med på en forunderlig rejse ind i musikkens hjerte, hvor forskellige kulturer, genrer og følelser smelter sammen. Fuldstændig i Master Fatmans ånd.

I front af orkestret står Mai Seidelin, der med sin personlige stil inviterer publikum i en særegen fortolkning af jazzgenrens mange facetter. Mais Uma var i nullerne et af Danmarks mest velrenommerede jazzorkestre. For 12 år siden udgav de det anmelderroste album ”Caminho do Norte”. I år fejrer orkestret 15 års jubilæum.