Michael afløser Michael

Michael Madsen (stående) skal være cheftræner for Brønshøj. Han har underskrevet en to-årig kontrakt. Foto: Kaj Bonne.

Trænerskifte i Brønshøj Boldklub, hvor den nye cheftræner har efternavnet Madsen i stedet for Winter

Af Redaktionen, redigeret

Med udgangen af juni fratræder Brønshøj Boldklubs cheftræner Michael Winter efter to år på posten. Sammen nåede Winter og Brønshøj ikke det, som der var lagt op til. På den anden side kan man heller ikke kalde samarbejdet for en fiasko. Men i Brønshøjs 100 år lange historieskrivning, vil de seneste to sæsoner næppe sætte de store fodaftryk.

På 1. juli tiltræder Michael Madsen så som cheftræner. Michael Madsen kommer fra AB, hvor han har været de seneste 18 måneder.

Der bliver tale om et gensyn. Michael Madsen og den nuværende assistenttræner Poul Olesen var for syv år siden begge assistenttrænere under Bo Henriksen, oplyser Brønshøj Boldklub på sin hjemmeside.

Som aktiv havde Michael Madsen en fornem karriere i især AB, og han var professionel i både italienske Bari og tyske Wolfsburg. Som træner har han bl.a. været i HIK, Vanløse, Greve og AB.

JL