Når programmet smuldrer

2700Kulturdag var i lørdags i den grad udfordret af vejret. Det begyndte ellers så smukt med en graciøs opvisning af Performance Art Show Dance og årets kulturdagssang ”Bellahøjste Tinder” med Fritidscenter Brønshøj-Husum og Grøndals Kirkekor. Men blot to timer inde i programmet begyndte det først at regne og siden var der torden og lynild. Foto: Kaj Bonne

Arrangører og menigmand måtte improvisere, da regn, lyn og torden lagde sig tungt over Brønshøj

Af Jan Løfberg

Et program lægges for, at det skal følges. Men indimellem så skal der handles og træffes beslutninger, som man ikke havde forudset eller ”regnet” med. For regnet blev der. Fra himlen kom dråberne i hastig rækkefølge. Det skabte udfordringer i de små telte, hvoraf flere af dem blev affolket i en fart. Således var der også lagt op til fællesspisning med 150 mennesker udendørs. Det lod sig selvsagt ikke gøre at blande regnvand med vind og øl, så derfor var der nogen, der fik den gode idé at rykke ind i gymnastiksalen i Brønshøj Gamle Skole. Og så var der alligevel fest.

Det var naturligvis synd for de mange foreningers frivillige, at deres store forarbejde blev spoleret til en vis grad. Nogle af de tidlige programpunkter forløb dog planmæssigt, men ved 13-tiden, da Brønshøj-Husums Lokaludvalgs formand Hans S. Christensen skulle overrække bydelsprisen, så begyndte det at regne. Det tog bare til de kommende timer.

Det blev Tingbjerg Skoles skoleleder Marco Damgaard, der modtog bydelsprisen. Et populært valg. Skolelederen er blevet berømmet over det ganske land for den måde, hvorpå han har været med til at løfte skolen og dens elever, så der i dag tales helt anderledes positivt om Tingbjerg Skole – og dermed også selve området.

Hans S. Christensen lagde i sin motivering vægt på den positive udvikling, som skolen har gennemgået under Marco Damgaards ledelse. Elevtallet har rundet 500, hvilket er det højeste antal i 12 år – og det 100 elever flere end for blot to år siden. Karaktergennemsnittet er også blevet væsentligt forbedret. Lokaludvalgets formand understregede skolens betydning for lokalsamfundet.

Marco Damgaard takkede for prisen:

– Det er en hyldest til os alle. Til skolens elever, deres forældre og skolens medarbejdere. Sammen har vi gjort det sammen. Vi skal også fremadrettet gøre en positiv forskel.

Der var naturligvis en stribe kulturelle tilbud. Der var koncerter, teater, fællesspisning, debatter, workshops, loppemarked, trille-trolle håndbold med Stadions yngste og meget, meget mere. For de fleste blev det en kulturdag, som man ikke lige glemmer med det samme – men heldigvis ikke kun på grund af vejret.

