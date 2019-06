Nye regler for el-løbehjul i København

El-løbehjul er blevet en populær transportform - nu reguleres brug og antal. Foto: Peter Kenworthy

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har i sidste uge vedtaget nye retningslinjer for udlejningskøretøjer. Det betyder et loft over antallet af de mange løbehjul, som siden januar har kunnet ses over hele byen.

Af Erik Fisker

De elektriske udlejningsløbehjul har gjort sit indtog i København, og på trods af forbud mod at parkere dem på kommunale arealer uden forudgående tilladelse har det været netop der, man har kunnet se dem. Men med de nye regler, der i starten skal køre som en etårig forsøgsordning, bliver der nu sat en begrænsning på, hvor mange løbehjul der må opstilles i de forskellige bydele og udlejes fra offentligt areal.

– København er en by i vækst, hvor vi bliver flere og flere, der skal deles om pladsen. Med løbehjulenes indtog, så vi pludselig en række selskaber, der uden hensyntagen opbrugte den begrænsede plads, vi har til fodgængere, cykelparkering og lignende. Det er helt uacceptabelt, og derfor har vi nu indført nogle retningslinjer, der sætter løbehjulene i system, så vi kan få fortovene tilbage fra selskaberne til københavnerne, siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen.

Konkret betyder retningslinjerne, at der fremover kun må opstilles 200 udlejningscykler og 200 udlejningsløbehjul i Middelalderbyen, ved de store stationer og på strøggader som Vesterbrogade og Østerbrogade. For resten af byen gælder et loft på 3.000 for henholdsvis cykler og løbehjul.

– Tager man til andre storbyer rundt om i verden, kan man hurtigt se konsekvensen af manglende retningslinjer for udlejning. I København begynder vi også at se det, men nu forsøger vi at begrænse skaden med et nyt regelsæt, tilføjer Karina Vestergård Madsen.

Uddrag af regler for el-løbehjul

El-løbehjul må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene.

Der må ikke være noget sæde.

Løbehjulet må højst veje 25 kilo.

Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på siden.

Man skal køre med lys på hele døgnet. En hvid lygte foran og en rød lygte bagpå.

Man skal følge cykelreglerne, og køre på cykelstien, hvor der er cykelsti.

Man skal være fyldt 15 år for at køre alene.

Man må ikke have passager med på løbehjulet.