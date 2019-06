Nyt fra Brønshøjs legendariske rock-skribent

Karsten Jørgensen med sit seneste opus - et storværk om det musikalske geni Brian Wilson. Foto: Kaj Bonne.

I 40 år har Karsten Jørgensen skrevet bøger. Det startede med en digtsamling og siden er det blevet til en række ikoniske udgivelser om The Beatles og andre af rockens store navne. I fredags udgav han ”Brian Wilson og The Beach Boys – historien om et forpint geni”

Af Jan Løfberg

Jeg har sat albummet Pet Sounds af The Beach Boys på, mens jeg skriver disse linjer. Det er der en god grund til. I sidste uge udgav den velrenommerede rock-skribent Karsten Jørgensen sin 15. bog – et 302 siders værk om Beach Boys-legenden Brian Wilson. Den magiske musiker er manden bag det californiske band og albummet Pet Sounds – som kaldes verdens bedste album næstefter The Beatles’ ”Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, der udkom året efter i 1967.

Biografien om Beach Boys’ store mester kommer meget passende få dage før, at Brian Wilson fylder 77 år på torsdag og The Beach Boys (dog uden Brian) samme dag spiller i Roskilde. Endvidere markerer udgivelsen Karsten Jørgensens 40 års jubilæum som forfatter.

Nu kunne jeg sagtens fortsætte udredningen om Karsten Jørgensens seneste udgivelse, men jeg synes, at det er mindst lige så interessant at høre forfatterens egen historie. Så det bliver til et møde på Karsten Jørgensens hjemmebane i Brønshøj. Vi satte os i hans have og drak en kop kaffe i skyggen.

Karsten Jørgensen startede med at skrive lyrik, men drev over til at skrive om musik – leksika og biografier: – Jeg skrev lyrik fra 1979 og til 1986. Til sidst følte jeg bare, at jeg gentog mig selv. I starten havde jeg de store indestængte følelser, som en digter siges at skulle have, men så blev jeg far og var i et fast forhold. Pludselig var den vrede, unge mand væk.

Næsten samtidig stoppede Karsten Jørgensen også sin aktive karriere som musiker. Han havde fra midten af 60erne spillet guitar og sunget. Først som folkemusiker og siden som medlem af diverse rockgrupper:

– Jeg blev ret træt af at være med i bands. Hver gang vi var ved at være gode, skulle en og anden realisere sig selv. Først skulle bassisten på højskole, men vi fandt en erstatning, og da vi igen var på omgangshøjde, så skulle guitaristen være ulandsfrivillig. Vi startede forfra hver tredje måned. Jeg havde behov for ikke at være afhængig af andre. Digtningen gik det trægt med, men jeg var herre i eget hus. Men pludselig slog det mig – jeg kunne kombinere musikken og skriveriet!

Processen

Nu er det blevet til 15 bøger. Karsten Jørgensen føler et faderskab for dem alle, men indrømmer dog, at følelsen nu her ved den seneste udgivelse formentlig er den samme som manden, der får sit 10. barn: – Nu er det nærmest et antiklimaks, når jeg er færdig med en bog. For mig er det at skrive ”labour of love”.

Materialet skal ind under huden på mig. Selve processen med research og fordybelse er meget berigende. Det er ligeså spændende at se teorier ramle, når jeg finder nogle kilder som gennemhuller dem, som det er at dykke ned og finde en fjerde og helt modstridende kilde som afmonterer de tre første. Når en bog er færdig, opstår et tomrum. Men jeg har næsten altid noget i gang et eller andet sted i baghovedet.

Kritisk sans

Vi taler lidt fagsnak og vores til tider manglende kritiske sans. Alt for meget på internettet og de sociale medier sluges råt. Som ekspert udi rockmusikkens historie kan Karsten Jørgensen forholdsvis nemt skelne skidt fra kanel:

– En stor del af arbejdet med en bog består i at tjekke, tjekke og krydstjekke fakta. Og så har jeg stor glæde af sparringen med min forlægger Michael Haase og min redaktør.

Haase Forlag var da også med fra første færd, da Karsten Jørgensen præsenterede sin idé om at skrive om Brian Wilson og The Beach Boys – den personlige historie og bandets fantastiske musik: – Historien rummer det hele. Der er en tyrannisk far, tragedie, traume, dødsfald og familiestridigheder. Et klassisk eventyr, hvor hovedpersonen under de mest uhyrlige forhold alligevel formår at skabe guddommelig musik.

Naturligvis er Karsten Jørgensen allerede i gang med et nyt projekt:

– Men denne gang bliver det ikke om musik, siger han.

Det er næsten som at vente på låge 24 i december. Og sådan må det være:

– Jeg er stadig meget ydmyg, når jeg skriver en bog, siger forfatteren. Og vi tror ham gerne. Indtil videre kan vi bare vente spændt.

FAKTA

Karsten Jørgensen. Født 4. januar 1955 på Nørrebro. Forfatter og freelance-journalist. Bosat i Brønshøj siden 1993.

Debuterede med digtsamlingen “Tilstande” i 1979. Har skrevet en række leksika og biografier om The Beatles (og bandets medlemmer), Bob Dylan, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Neil Young og Paul Simon.

”Brian Wilson og The Beach Boys – historien om et forpint geni” udkom 14. juni hos Haase. Bogen er på 302 sider og koster 269 kr.