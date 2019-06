OL i Bystævneparken

Den rammer plet! Foto: Jan Carlsson.

Plejehjemsbeboerne havde to herlige konkurrencedage

Af Redaktionen, redigeret

Det er blevet en tradition, at plejehjemmene i Bystævneparken afholder Olympiske Lege for beoerne. Det skete således i forrige uge, hvor der var to konkurrencedage med forskellige discipliner, som godt nok ikke ses på det rigtige olympiske program, men som derimod matcher beboernes fysiske behov og formåen. Det er noget som skaber fornyet livsgnist i hverdagen.

Der var således både rolatorstafet, dåsekast, posekast og en form for petanque. Vigtigst af alt var, at beoerne havde et par herlige dage i det fri, hvor de med godt humør både konkurrede og hyggede sig, fortæller centerleder Susanne Christensen.

JL