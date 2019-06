På Husum Skole øver alle sig i at lytte

Vi er vant til historier om børn, der mobber og taler grimt. Men faktisk peger den opdragende finger også fra børnene mod de voksne

Af Anne-Mette Friis

Af Anne-Mette Friis, børne- og ungechef i UNICEF Danmark

Vi er vant til historier om børn, der mobber og taler grimt. Men faktisk peger den opdragende finger også fra børnene mod de voksne. Danske børn og unge er trætte af den hårde tone mellem valgets kamphaner. Det viser en ny undersøgelse, som UNICEF Danmark har lavet sammen med YouGov. 70 procent af de 12-17-årige mener, at politikerne ofte eller ind i mellem taler grimt til hinanden og skændes for meget. I undersøgelsen blev de unge bedt om at give politikerne i Folketinget et råd. Her går ønsket om en bedre tone igen:

”Ti så stille og lyt” lyder et råd. ”Politikerne skal vise, at de godt kan snakke ordentligt sammen. For hvis de ikke gør det, hvordan skal det så smitte af på andre?” lyder et andet.

Børnene er også ivrige for at skabe plads til alle i deres egen hverdag.

På Husum Skole, som er UNICEF Rettighedsskole, arbejder de med at gøre FN’s børnerettigheder til en del af hverdagen. En central rettighed er muligheden for at blive hørt. Når vi besøger skolen, er vi imponerede over, hvor meget alle gør for at sikre, at alle får den mulighed. Børnene har forstået, at rettigheder er noget, man må give andre, hvis man selv vil nyde dem.

Tager børnene den indsigt med sig i voksenlivet, vil fremtidens valgkampe ikke kun handle om selv at snakke, men også om at lytte.