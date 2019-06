Plan på vej for børn og unge i Tingbjerg

- Tingbjerg har enestående kvaliteter, og det er utrolig vigtigt, at det lykkes at sikre liv og kvalitet til alle også til mindre og større børn, siger Jesper Christensen. Foto: ef

Med op til 1.500 nye boliger stilles øgede krav til kapaciteten på skole og institutioner

Af Erik Fisker

For at give børn og unge endnu bedre betingelser for at trives og udvikle sig, har politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget på Københavns Rådhus vedtaget en klar retning for det videre arbejde.

Der skal blandt andet sættes fokus på barnets første 1000 dage og sikre, at udsatte børn kommer bedre fra start og begynder i daginstitution, ligesom der skal sikres højkvalitet i dagtilbuddene, højere faglighed og trivsel i skolerne og blandt de unge.

Børn skal stimuleres

I forbindelse med byudviklingsplanen for Tingbjerg/Utterslevhuse planlægges der med, at der skal bygges op til 1.500 nye private boliger. Det betyder, at vi må forvente omkring 3.000 flere beboere i Tingbjerg, heraf mange børn, fortæller børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

– Børn er vores vigtigste investering, og de første 1000 dage har stor betydning for børns fremtid. Derfor skal vi sikre pædagogisk kvalitet af højeste niveau med de dygtigste pædagoger i vores daginstitutioner. Børnene skal stimuleres sprogligt og motorisk gennem leg, fortsætter Jesper Christensen og tilføjer, at han sammen med sin forvaltning vil sikre sig, at der ikke sker gentagelse af de voldsomt kritiserede forhold på nogle af daginstitutionerne.

Bygning af nye institutioner

Der er nu afsat 3,5 mio.kr. til at lave en undersøgelse af arbejdet med at reetablere og udvide dag-, fritids-, klubinstitutions- og skolekapaciteten, så der er plads og muligheder til de mange nye børn.

Det forventes, at de mange nye boliger vil stå klar til indflytning fra 2022-2025, og en del af boligerne planlægges bygget, hvor de nuværende institutioner ligger.

– I Tingbjerg er en positiv udvikling på børne- og ungeområdet allerede i gang. Der er eksempelvis større søgning mod den lokale folkeskole end tidligere, og i daginstitutionerne er en større og tiltrængt kompetenceudvikling undervejs. Vi skal være endnu bedre til at bruge de omkringliggende naturområder til læring og leg både for vores helt små og større børn, fortsætter Jesper Christensen.

– I fritidscentret har rigtig mange børn hver dag glæde af Bondegården, der gør det muligt for børn at møde naturen helt tæt på, ligesom vi skal have flere inspirerende legepladser i området. Udviklingen af et nyt ungehus med aktiviteter for unge over 18 år er ligeledes i gang, slutter Jesper Christensen.

4 principper for det gode børne- og ungeliv i Tingbjerg

1. Leg, Læring og Udvikling – alle børn og unge skal have gode betingelser for udvikling og have medbestemmelse i eget liv.

2. Tilhør og Fællesskab – alle børn og unge skal have gode betingelser for at opbygge venskaber og engagere sig i fællesskaber.

3. By og Natur – alle børn og unge skal have let adgang til natur, lys og luft.

4. Tryghed – alle børn og unge skal kunne færdes trygt i deres lokalmiljø