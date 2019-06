Nogle planter kan spises. En kyndig guide hjælper dig på vej under torsdagens plantetur i mosen. Foto: Colourbox.

Utterslev Mose rummer en mangfoldighed af nytteplanter. Nogle kan spises, andre kan farve tøj og andre igen har sundhedsfremmende effekter.

Af Redaktionen

Vil du være med til at udforske mosens mange planter sammen med en kyndig guide så har nu her muligheden. Det er turleder Jann Kuusisaari, der viser rundt fra kl. 17-19 torsdag den 20. juni. Mødested ved Mosesvinget/Horsebakken.

Du behøver ikke at have nogle særlige botaniske færdigheder for at være med på turen, blot nysgerrighed og interesse. Undervejs vil planterne blive fotograferet med henblik på at udarbejde en pleje og lave en udstilling på årets mosetræf den 25. august. Se flere arrangementer på www.naturbyen.dk

