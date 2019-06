Renovering af Bellahøj Friluftsscene i 2020 – måske

I januar 2019 blev en række projekter i Københavns Kommune - herunder Brønshøj-Husum - stillet i bero pga. det såkaldte anlægsmåltal, der sætter rammen for, hvor mange penge kommunen må bruge til byggeri, anlæg og renovering.

Af Erik Fisker

I januar 2019 blev en række projekter i Københavns Kommune – herunder Brønshøj-Husum – stillet i bero pga. det såkaldte anlægsmåltal, der sætter rammen for, hvor mange penge kommunen må bruge til byggeri, anlæg og renovering.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, hvilke anlægsprojekter udvalget prioriterer at gennemføre i 2020, og hvilke anlægsprojekter der fortsat skal være i bero i 2020 og 2021. Som følge her af fortsætter arbejdet i 2020 med følgende projekter i Brønshøj-Husum:

• Renovering af Bellahøj Friluftsscene

• Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg

• Stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten

Til renoveringen af Bellahøj Friluftsscene blev der ved budgetaftalen 2018 afsat omkring 6 mio. kr. Uagtet Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret at få sat gang i renoveringen i 2020, er der dog ingen garanti for, at renoveringen gennemføres. Politikerne kan skifte mening og anlægsmåltallet kan ændres.



Sådan så det ud i 2014 – og det er ikke blevet bedre. Foto: Kaj Bonne