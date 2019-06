Sankthansaften i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke tænder for et lille bål i god tid, så du også kan nå de større lokale bål på søndag. Foto: Pressefoto.

Søndag den 23. juni kl. 17 kan man indlede sin sankthansaften med gudstjeneste i Bellahøj Kirke.

Af Redaktionen, redigeret

Det kommer til at handle om Johannes Døberen (deraf navnet sankthans), hvis fødselsdag vi fejrer her et halvt år før Jesus’ fødselsdag.

Og så kommer det til at handle om dåb: Hvad er dåb?

Vi døber med vand, men også med Helligånd. Hvad er det, der sker, som vi prøver at beskrive med ord på den måde? De færreste ved, hvad det vil sige at have fået Helligånden i dåben. Men de fleste ved, hvad der menes, når man siger, at noget er åndrigt. Eller åndssvagt.

Det bliver en lys gudstjeneste med sommersalmer og -sange. Kl. 18 er der grillmad og mini-sankthansbål udenfor og midsommerviser. Vi slutter kl. 20.30, så man også kan nå de store bål rundt omkring.

Pris for middagen er 50 kr. som man kan tilmelde sig på www.bellahoejkirke.dk.

JL