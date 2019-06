Søger dispensation til daginstitutioner i Tingbjerg

Daginstitutionen Væksthuset på Åkandevej. Foto: ef

Københavns Kommune agter at søge om en dispensation fra loven om en bedre fordeling af børn i daginstitutioner, som betyder, at der højst må nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder i et kalenderår i en daginstitution.

Af Erik Fisker